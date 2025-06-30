Hasipoğlu, Polis Teşkilatı’nın 61’inci kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Devlet olma gerekliliğinin başlıca unsurlarından polis teşkilatının, kurulduğu günden itibaren önce varoluş mücadelesinin temel taşı olduğunu belirten Hasipoğlu, sonrasında Kıbrıs Türk Halkı’nın huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görevini yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Hukukun üstünlüğüne bağlı, görevini sadakatle ifa eden tüm polis mensuplarına teşekkür eden, hayatını kaybedenleri ise minnetle anan Hasipoğlu, polis teşkilatına nice başarılı ve onurlu yıllar diledi.