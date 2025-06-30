Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, birincilik ödülünü, 5 kilo 540 gram toplam ağırlık ile Nidai Cabacaba, Kadir Sertçe ve Kadir Çakır’dan oluşan takım kazandı.

İkincilik ödülünü, 3 kilo 220 gram ile Ayhan Hannas, Ertan Yıldırım ve Özen Toplam; üçüncülük ödülünü ise 1 kilo 960 gram ile Tibel Cuma, Can Akınlar ve Ömer Şahinsoy takımı kazandı. En Büyük Balık Ödülünün sahibi ise 560 gram ağırlığındaki balık ile Ayhan Hannas oldu.