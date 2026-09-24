İngiltere’de NHS, 15 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılabilen nivolumab adlı immünoterapinin cilt altına uygulanan yeni formunu kullanıma sundu. Bu gelişme, kanser tedavisinin hastalar için çok daha kısa sürede uygulanabilmesini sağlıyor.

NİVOLİMAB NASIL ÇALIŞIYOR?

Nivolumab bir immünoterapi. Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıyıp onlara saldırmasına yardımcı oluyor. İlaç, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmasını sağlayan mekanizmalardan birini engelleyerek bağışıklık hücrelerinin kanserle mücadele etmesini destekliyor.

ARTIK DAMAR YOLUYLA VERİLMESİ GEREKMİYOR

Daha önce nivolumab çoğunlukla damar yoluyla, yani IV infüzyon şeklinde uygulanıyordu ve işlem yaklaşık 30–60 dakika sürebiliyordu. Yeni cilt altı enjeksiyon ise yaklaşık 3–5 dakikada uygulanabiliyor. (NHS England⁠￼)

15 FARKLI KANSER TÜRÜNDE KULLANILABİLİYOR

NHS’nin açıkladığı uygulama; cilt kanseri, mesane kanseri ve yemek borusu kanseri dahil olmak üzere 15 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılabilecek şekilde onaylandı. (NHS England⁠￼)

HASTANEDE GEÇİRİLEN SÜREYİ AZALTIYOR

Tedavinin birkaç dakikada uygulanabilmesi, hastaların tedavi merkezlerinde daha az zaman geçirmesini sağlıyor. NHS, bu yöntemin sağlık çalışanlarının zamanını da önemli ölçüde azaltacağını ve daha fazla hastaya hizmet verilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

AVRUPA’DA İLK NHS UYGULAMASI

NHS, 2025 yılında bu yeni enjeksiyon formunu kullanıma sunan Avrupa’daki ilk sağlık sistemlerinden biri oldu. İlk aşamada İngiltere’de ayda yaklaşık 1.200 hastanın bu uygulamadan yararlanabileceği öngörüldü. (NHS England⁠￼)

YENİ NESİL KANSER TEDAVİLERİ

Bu gelişmenin ardından İngiltere’de başka kanser ilaçlarının da enjeksiyon şeklinde uygulanmasına geçildi. Örneğin 2026’da pembrolizumab için yaklaşık 1 dakikada uygulanabilen cilt altı form NHS’de yaygınlaştırılmaya başlandı.