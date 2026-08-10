Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Mili Eğitim Bakanlığı’ndaki Olağanüstü Teknik Kurul toplantısı öncesinde bakanlık önünde açıklama yaptı. Sendika Başkanı Ahmet Karaoğulları, toplantının gündeminde bulunan üç başlıkta yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

-Karaoğulları

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, geçen cuma günü bugün toplanacak olan Olağanüstü Teknik Kurul için çağrı aldıklarını belirterek, toplantıda üç konu başlığının ele alınacağını ifade etti. Karaoğulları, bu başlıkları; Yeniceköy’deki eski polis okulunda meslek lisesi açılması, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü ve öğretmenlerin kol denklikleri olarak sıraladı.

Olağanüstü Teknik Kurul öncesinde ön toplantıların yapılmadığı eleştirisinde bulunan Karaoğulları, “ ‘Ben yaparım olur’ anlayışıyla, istişare, ön değerlendirme yapılmadan bir toplantıya çağrıldık” dedi.

Yeniceköy’de bir meslek lisesi açılmasına karşı olmadıklarını belirten Karaoğulları, altyapı noksanlıklarına rağmen bu okulun açılacak olmasının diyetini öğretmen ve öğrencilerin ödeyeceğini söyledi. Karaoğulları, daha önce de plansız, programsız ve bütçesiz okulların sıkıntılarını veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin çektiğini kaydetti.

Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü hakkında da eleştirilerde bulunan Karaoğulları, “öğrencilerin niteliklerinin aşağıya çekileceğini, diyet ödemeden bir üst sınıfa geçme anlayışının alışkanlık haline getirileceğini” savundu.

Bu değişikliğin yapılması halinde sınıf tekrarı yapması gereken öğrencilerin bir üst sınıfa çıkacağını kaydeden Karaoğulları, öğretmenin, ölçme ve değerlendirme yetkisini elinden alacak bir adım atma aşamasında olunduğunu söyledi. Karaoğulları, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nün değiştirilmesi girişimini “meslek onuruna yapılan bir saldırı” olarak niteledi.

Kol denklikleri konusunda sendikanın geçen yıl ve bu yıl nakil sürecine dahil edilmediğini belirten Karaoğulları, yasa ve tüzüklere karşı şeffaflık, çoğulculuk ve katılımcılık ilkelerinin hiçe sayıldığını, perde gerisinde branşlarla ilgili olarak partizanlıkla ihtiyaç belirlendiğini ileri sürdü.

Kol denklikleri ile ilgili dört yıl sonra değişiklik yapılmak istendiğini ifade eden Karaoğulları, bunun mevcut öğretmenlerin yüklerini artırmak ve öğretmen münhallerinin sayılarını daraltmak adına atılan bir adım olduğunu savundu.

KTOEÖS’ün bu adımlara karşı direnç göstermeye devam edeceğini kaydeden Karaoğulları, “Atama bekleyen yüzlerce öğretmenin mesleğe girişini engellemek adına atılmaya çalışılan bu adım kabul edilebilir değildir” dedi.

Karaoğulları, Olağanüstü Teknik Kurul Toplantısında gerekçelerini detaylı bir ortaya koyarak, bu başlıklarda yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmeyeceklerini söyledi.