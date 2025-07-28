Kıbrıs’ın genç yeteneği Hasan Fikri Macila, Letonya’da katıldığı ilk rallide gösterdiği performansla sadece kendi kariyerine değil, ülkemizin spor tarihine de altın bir sayfa ekledi.

14 yaşından itibaren yarışlara izin veren tek ülke olan Letonya’da, Gulbene şehrinde düzenlenen organizasyonda tam 99 araç start aldı. Macila ise yanında Estonya Ralli Şampiyonu ve uluslararası başarılara imza atan co-pilot Justas Simaska ile birlikte piste çıktı. Ford Fiesta R2 aracıyla nefes kesen bir yarış sergileyen bu ikili, 2. sırada bitirdikleri yarışla podyuma çıkarak tüm Kıbrıs’ı gururlandırdı.

Henüz genç yaşında uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başaran Hasan Macila, cesareti, hızı ve kararlılığıyla “Küçük bir adadan büyük başarılara” mottosunu bir kez daha hatırlattı.