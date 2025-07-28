Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda heyecan devam ediyor. BTM İkinci Ligde 6. Grupta Yedikonuk SK, Kumyalı SK’yı konuk etti. Mehmetçk Stadında oynanan Yedikonuk SK – Kumyalı SK maçın öncesinde Yedikonuk takımı sahaya, Şampiyon Melekler Takımımızı anan pankartla çıkarken, İsias Davasına yönelik duyarlılığını da gösterdi. Yedikonuk kulübünden yapılan açıklamada “Bulunduğumuz her kulvarda (U16, U14, U12 ve A Takım) ilk günkü tutkumuz arzumuz ile saygıyı sevgiyi en başta tutarak, sporun birleştirici gücünü dostluk olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve yine ilk gün dediğimiz gibi canlarımız, evlatlarımızı Şampiyon Melekleri unutmayacağız. Unutturmayacağız.”