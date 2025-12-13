LTB'den verilen bilgiye göre, Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekti ve göletlerin bakım ihtiyacını vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu yana altyapıya sistemli yatırım yaptıklarını belirten Harmancı, geçmiş yıllardaki yoğun yağışlarda ciddi sorun yaşanmamasının bu yatırımların doğruluğunu gösterdiğini ifade etti.

Levent Koleji önünde yaşanan taşkınlara değinen Harmancı, bölgenin yıllardır dere taşkın havzası içinde kronik bir risk noktası olduğunu hatırlattı. Yol kotunun düşük olması nedeniyle yoğun yağışlarda suyun dere yatağından çıkarak yolu bloke ettiğini belirten Harmancı, “Bilimsel çalışmalarımızı tamamlayarak bölgeye ilave kanal yapacağız. Bu sorunu tamamen çözmese de önemli bir rahatlama sağlayacaktır” dedi.

Son yağışlarda Kanlıköy ve Gönyeli göletlerinin kısa sürede taşmasına dikkat çeken Harmancı, her iki göletin de siltasyon (çamur birikimi) nedeniyle kapasitesinin yüzde 30’lara düştüğünü kaydetti.

Harmancı, “Yaklaşık 10 milyon dolarlık kaynakla yeni gölet sahaları yaratılmalı, mevcut göletler bakıma alınmalıdır. Ayrıca şehir içi drenaj kapasiteleri değişen yağış rejimlerine göre güncellenmelidir” ifadelerini kullandı.

Kriz yönetimine ilişkin değerlendirmesinde de Harmancı, sürecin Sivil Savunma tarafından koordine edilmesi, "siyasi şovlara" yer verilmemesi gerektiğini belirtti ve Sivil Savunma’nın teknik kapasitesinin belediyelerin gücüyle birleştiğinde donanımlı bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Lefkoşa’da sel sularının evleri basmadığını, sadece birkaç aracın uyarılara rağmen suya girmesi sonucu belediye ekipleri tarafından çıkarıldığını açıklayan Harmancı, kentte ciddi bir hasar yaşanmadığını sözlerine ekledi.