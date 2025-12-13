Fileleftheros gazetesi: “RMMO Drones Çağına Geçiyor – İkinci Bir Savaş Gemisinin Alımı Müzakereleri – Deniz Kuvvetlerine İnsansız Botlar – Kara Kuvvetleri İçin Fransız Zırhlıları” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın “SAFE” programı çerçevesinde ele aldığı silahlanma programlarının, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında ele alındığını yazdı.

Gazete, Ukrayna savaşının, RMMO’nun edinmesi gereken modern sistemlerin hangileri olduğu konusunda örnek teşkil ettiğini belirtirken “SAFE” programı çerçevesinde Rum silah şirketleriyle daha fazla işbirliği yapılması yoluna gidileceğini aktardı.

Merkezi Limasol’da bulunan “Swarmly Aero” şirketinden RMMO topçu birliği için insansız hava araçları alındığını, diğer tüm birimler için de aynı yolun izleneceğini vurgulayan gazete, RMMO’nun tüm birimlerine UAV ve “drone” alımlarının gündemde olduğunu belirtti.

Gazete, deniz kuvvetleri için insansız yüzey araçlarının (USV) alınmasının da hedeflendiğini belirtirken, Fransa’dan ise, tankların kriterlerini de taşıyacak olan “dört tekerli, ağır silahlı, zırhlı personel taşıyıcı” alınmasının gündemde olduğunu vurguladı.

Haberde, listede iki seçenek yer aldığı, her iki seçeneğin de Fransız şirketinden oldukları belirtildi.

- Açık deniz devriye gemisi için görüşmeler ileri safhada

Gazete haberinin devamında, RMMO Genel Kurmaylığı ve Savunma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın deniz kuvvetlerinin olanaklarını da güçlendirmeyi hedeflediğini, bu çerçevede ise, ikinci bir açık deniz devriye gemisi alımı için görüşmeler yürütüldüğünü yazdı.

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve genel anlamda Akdeniz’deki etkinliğini artırması planlanan “Saar 62” tipi ikinci geminin SAFE programı çerçevesinde alınmayacağını vurgulayan gazete, gemi alımı için 44 milyon Euro bütçe ayrıldığını ancak kesin rakamın henüz netleşmediğini aktardı.

- Hava ve deniz üslerinin geliştirilmesi AB Komisyonu tarafından reddedildi

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü ile Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” deniz üssünün düzeylerinin yükseltilmesine AB Komisyonu’ndan onay çıkmadığını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Savunma Komitesi toplantısında açığa çıkan bilgilere göre AB Komisyonu’nun, bu iki üssün geliştirilmesi planının “SAFE” kriterlerine uymadığını belirterek öneriyi reddettiğini aktardı.

Savunma Bakanlığı’nın bu iki üssün geliştirilmesi talebi yerine listeye, yeni silah sistemleri eklemesi veya mevcut olanlarda sayıyı arttırması gerekeceği ifade edildi.