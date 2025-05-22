Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’de 16 yıldır teknik adamlık yapan Ahmet Sakallı, görevinden ayrılma kararı aldı.

2009 yılında Hamitköy A2 Takımı’nda antrenörlük görevine başlayan ve 16 yıl kesintisiz Hamitköy kulübüne özveriyle hizmet eden Ahmet Sakallı, 2024 – 2025 sezonunun sonunda görevden ayrılma isteğini başkan Evren Mannaş’a iletti.

Başkan Evren Mannaş da yıllarca birlikte görev yaptıkları teknik direktör Ahmet Sakallı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, ayrılma isteğini kabul etti.

Futbolcularının da çok sevdiği teknik direktör Ahmet Sakallı kulübe ve camiaya motivasyon kazandırmak için ayrılık kararı aldığını söylerken, kendisinin de bir süre dinlendikten sonra hedefi olan bir kulüpte görev alarak, futbola hizmet etmeye devam etmek istediğini söyledi.

Süper Lig ve Birinci Ligde kırmızı siyahlıları başarıyla çalıştıran Ahmet Sakallı, alt yapıdan yetişen gençleri erken yaşta Hamitköy A Takımı’nda oynatarak, özelde Hamitköy’e genelde ise futbolumuza birçok futbolcu kazandırdı. Ahmet Sakallı’nın yetiştirdiği futbolcuların büyük çoğunluğu şu anda Süper Ligin farklı takımlarında forma giyiyor.

Hamitköy geride kalan 2024 – 2025 sezonunda genç kadrosuyla, uzun süre üst sıraları zorlamış, lig çıkma hedefi olmamasından dolayı, direk çıkma ve play off oynama şansını son haftalarda yitirmişti.