Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç, akaryakıt zammına tepki göstererek, “Zamlarla iflas noktasına geldik” dedi.

Ardıç, güncel koşullarda, her zam ve hayat pahalılığı artışının, işyerlerinin kapanması, işsizlik, borçlar ve mahkemeye düşenlerin sayısında artış anlamı taşıdığını söyledi.

Akaryakıt ile tüp gaz gibi temel girdi ve ürünlerde artış olduğunda bunun sonuçlarının "daha da trajik" olduğunu savunan Ardıç, gıda enflasyonunun yükseleceğini dolayısı ile alım gücünün düşeceğini ve yoksulluğun artacağını öne sürdü.

Maaş veya asgari ücret artışı ile sağlanan çözümlerin geride kaldığını kaydeden Ardıç, her artış uygulamasının fiyatlara yansıması sebebiyle tüketicinin Güney Kıbrıs’tan alışveriş yaptığını belirtti.

"Toplum ezilirken sefa sürenleri görmek istemediklerini" belirten Ardıç, “Çağrımız çok açıktır. Zam çare değildir. Hayat pahalılığı taşınamaz bir noktaya geldi. Toptan iflasın kapıya dayanmasına az kaldı. Bu kadar acizlik çok fazla oldu. Bütçe açığını gerekçe olarak ileri sürenlerin öncelikle tepeden aşağıya doğru gidenlerle ilgili olarak kararlar üretmesi gerektiğini tekrar hatırlatırız.” dedi.