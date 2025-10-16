Lefkoşa Darts Birliği’nin (LDB) birincisini organize ettiği Halil Tuğcan Anı Darts Turnuvası Yenicami lokalin de gerçekleşti. Organize edilen darts turnuvası saygı duruşu ile başlarken gece de Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptığı açılış konuşmasın da tüm aileye rahmet dilerken organize edilen turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Organize edilen turnuvada Mehmet Sümer şampiyon olurken, Tony Stone ikinci, Fatih Köse üçüncü, Tan Ersözer dördüncü oldu. Turnuvanın enlerinde en yüksek sayı atan 180 ile Latif Emiroğlular 2x180 olurken, en az dartsta bitiren 14 ok ile Mehmet Sümer, en yüksek sayıdan bitiren 116 sayı ile Dino Wyatt oldu. Gece sonunda ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini, Halil Tuğcan’ın oğulları ve Tahsin Tuğcan, Cengiz Tuğcan ve torunu Halil Tuğcan aynı zamanda Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı takdim etti.