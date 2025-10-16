Galatasaray, milli maç arası dönüşü Rams Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Sağ bekte sakatlığı süren Singo'nun yerine Sallai görev yapacak. Sol bekte ise hafif ağrıları bulunan Jakobs'un yerine Eren Elmalı şans bulabilir. Kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez, Rams Başakşehir'e karşı oynayamayacak. Bu mücadelede Abdülkerim'in savunmadaki partnerinin Lemina olması bekleniyor

Orta alanda Torreira ve İlkay Gündoğan'ın yeri garanti. Bu ikilinin önünde Yunus Akgün olacak. Hücum hattının kanatlarında Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane forma giyecek.

İleri uçta ise Mauro Icardi görev yapacak. Osimhen'in, Bodo Glimt maçı düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor.