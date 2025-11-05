Lefkoşa Darts Birliği (LDB) tarafından organize edilen sekiz ayaklı ferdi lig sonlandı.

Organize edilen darts turnuvası başlarken gece başın da Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptığı açılış konuşmasın da organize edilen sekiz ayaklı ferdi lig’e katılan tüm sporculara aynı zamanda Lefkoşa Darts Birliği 17. Yıl turnuvasına sponsor olan Erhan Sencer’e ve turnuva boyunca dijital destek sağlayan Murat Çınaroğlu’na teşekkür ederek, turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Organize edilen turnuva da Tony Stone hem genel klasman da hem de gece de şampiyon olurken, Mehmet Sümer de hem genel klasman da, hem de gece de ikinci oldu. Dino Wyatt genel klasman da üçüncü olurken Fatih Köse ise Lefkoşa Darts Birliği 17. Yıl turnuvasının üçüncüsü oldu.

İbrahim Esiner dördüncü oldu. Genel klasmanın ve turnuvanın enlerinde en yüksek sayı atan Tony Stone 7x180 olurken, en az darts’ta bitiren 13 ok ile Tony Stone, en yüksek sayıdan bitiren 130 sayı ile Tan Ersözer oldu. Gece sonunda ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini, Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, birlik genel sekreteri Emre Karakulak ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ercüment Erment takdim etti.