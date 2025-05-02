Hollanda’da bir otel önünde işlenen cinayetin kurbanının, son günlerde Halil Falyalı hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen Cemil Önal olduğu öne sürüldü

Hollanda polisi Lahey’de bir otel önünde öldürülen kurbanın Cemil Önal olduğunu teyit etti. Alman DW kanalında çıkan habere göre Lahey polisi kurbanın kimliğini doğruladı.

Habere göre Hollanda polisi DW Türkçe’nin sorusu üzerine kurbanın kimliğinin Cemil Önal olduğunu teyit etti. Polis sözcüsü “soruşturmanın devam ettiği” gerekçesiyle cinayetle ilgili gözaltında şüpheli bulunup bulunmadığı veya kaç kişinin arandığına dair ise bilgi vermedi.