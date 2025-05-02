TEKNOFEST 2025 KKTC nedeniyle Yonca Kavşağı - Ercan Havalimanı Yolu’nda oluşan yoğun trafiğe çare olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin iş birliğinde alternatif güzergah oluşturuldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST ziyaretçilerinin yoğunluğu nedeniyle Ercan Havalimanı’nda oluşan yoğun trafiğin etkisini azaltmak için eski Ercan Havalimanı yolu alternatif güzergah olarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, TEKNOFEST 2025 KKTC’yi ziyaret edecek olan sürücülerin, Yonca Kavşağı-Ercan Havalimanı Yolu’nun 2.5’inci kilometresinde “TEKNOFEST ALANINA GİDER” yazılı tabela ile belirtilen ve Ercan Havalimanı eski terminali girişine çıkan alternatif yolu kullanabilecekleri belirtildi.

Diğer yandan ülkeden ayrılacak yolcuların, Ercan Havalimanı yeni terminaline sorunsuz ve zamanında ulaşabilmeleri için Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda bulunan Aslanköy kavşağından Paşaköy’e, oradan da Ercan Havalimanı yeni terminaline giden güzergahı kullanmaları rica edildi.