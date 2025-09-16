Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklanan 2025 – 2026 hakem klasmanlarında C Klasmana yükselen 15 hakeme, C Klasman kokartları verildi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından saha komiserleri, gözlemciler ve mazeretli hakemlere yönelik Ahmed Sami Topcan Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitim çalışması sırasında 15 yeni C Klasman hakemine kokartları törenle verildi. Eylül Yıldız, Şehmus Yıldız, Orhan Kuşappi, Mehmet Varol, Irmak Kurd, Ahmet Derman, Ersin Aktaş, Tevfik Çetrez, Neşe Usta, Erhan Aktaş, Ayşe Akmandor, Tamer Çakır, Deniz Turalı, Fatma Çayönü ve Yiğit Emre Özdemir, C Klasmana yükselen hakemler oldular.