Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Sanat Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen Üniversiteler Arası Kâmil Özay Şiir Yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Yarışmayla ilgili olarak organizasyon komitesinden yapılan açıklamada yarışmanın ülkemiz edebiyat/araştırma dünyasına yeni şairler/yazarlar/araştırmacılar ve yeni kitaplar kazandırmak amacıyla yapılmakta olduğu bildirildi.

Yarışmaya KKTC üniversitelerinde eğitim gören ve şiire meraklı öğrencilerin katılabilecekleri belirtilirken, yarışmaya katılmak isteyenlerin 15 Şubat 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Yarışma sonuçlarının 20 Mart 2026 tarihinde duyurulacağı, ödül törenin ise 25 Mart 2026 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Yarışmaya katılarak ödüle hak kazanan şiir sahiplerine aşağıdaki gibi ödüllendirme yapılacağı bildirildi.

Birincilik ödülü: 6000 TL

İkincilik ödülü: 4000 TL

Üçüncülük ödülü: 3000 TL

Yarışmayla ilgili Katılım Koşulları, Dosya Teslim Koşulları, Teslim Adresi ve Seçiçi Kurul ile ilgili bilgiler şöyle paylaşıldı:

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

-Konu tamamen serbesttir.

-Şiirler tek tek A4 kâğıdına, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, normal (1,0) satır aralığıyla yazılmalı ve imzalanmalıdır.

-Yarışmaya katılan şair, şiirlerinin tamamen kendisinin olduğunu; özgün olarak tamamen kendi sanatsal yaratısı olduğunu onaylamış olur.

-Şair en fazla iki şiirle yarışmaya katılabilir.

- Şiir, kâğıdın sol üstüne yazılan bir rumuzla iletilecektir.

DOSYA TESLİM KOŞULLARI

1) Üzerinde rumuzun yazılı olduğu büyük zarf içinde, üç nüsha olacak şekilde şiir dosyası (Dosyanın baş tarafına rumuz yazılmalıdır. Bunun dışında kişinin kimliğini belli edecek bir işaret veya yazı bulunmamalıdır.)

2) Üzerinde aynı rumuzun yazılı olduğu başka büyük bir zarf içinde, şairin KKTC kimlik kartı fotokopisi, biyografisi (Biyografinin üst tarafına, şiir için belirlenen ve zarflarda yer alan rumuz da yazılmalıdır), adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yazılacaktır.

3) Eğer yarışmaya posta/kargo yoluyla katılım sağlanacak ise hazırlanan iki zarfı içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde gönderilmelidir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

*Şiir Yarışmasına katılım koşullarına uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez. Seçici kurul ödüle değer eser bulmama hakkına sahiptir.

*Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

*Adı geçen yarışmaya daha önce katılıp ödül alan kişiler katılamazlar.

*Yarışmaya sunulan şiirler iade edilmeyecektir.

YARIŞMA TESLİM ADRESİ

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

Yakın Doğu Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliği

Tel: 90 (392) 223 64 64

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Mustafa Yeniasır (YDÜ Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Burak Gökbulut (YDÜ Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Şevket Öznur (YDÜ Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Turgay Akalın (KAÜ Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya Tekman (YDÜ Öğretim Üyesi)

Yıltan Taşçı (Şair)

Altay Burağan (Şair)

Ayten Özay



*Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları personeli yarışmaya katılamaz.