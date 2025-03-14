Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7 – 9 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Havutçu (Serveroğlu Geçitkale GSK) 1 Maç

Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü) 2 Maç

Can Adnan Beyazgül (Esentepe KKSK) 4 Maç

Hakan Topal (Yalova SK) 1 Maç

İdal Çukurovalı (Yenicami AK) 1 Maç

Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Manoumbe Wade (Çetinkaya TSK) 1 Maç

Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Müzeyyen Dilek Özbiler (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Şakir Çaltıkuşu (Hamitköy ŞHSK) 2 Maç

Umut Menteş (Vadili TÇBSK) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Fatih Selden (Binatlı YSK) 1 Maç

Yusuf Karaaziz (Esentepe KKSK) 5 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Şenyer (Mormenekşe GBSK)

Amirmohammad Mehrabi (Mormenekşe GBSK)

Arda Mizan (Vadili TÇBSK)

Babacar Mbaye Diop (Cihangir GSK)

Berkay Günay (Düzkaya KOSK)

Çağrı Kıral (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Deniz Numan Lokmanoğlu (Çanakkale TSK)

Devrim Erdoğan (Northernland Dipkarpaz SK)

Ekrem Zabitler (Çanakkale TSK)

Eren Kandemir (Çanakkale TSK)

Erencan Kalkan (Northernland Dipkarpaz SK)

Halit Şanverdi (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Hasan Doğa Yürekli (Çanakkale TSK)

Haydar Deniz Ortakcı (Çanakkale TSK)

Hüseyin Paşa (Atoll Kozanköy KSK)

Kemal Poyrazoğlu (Lefke TSK)

Mehmet Altın (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Mehmet Beyazbayram (Esentepe KKSK)

Menteş Mertkaya (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Mustafa Gün (DND L. Gençler Birliği SK)

Mustafa Süzgen (Lefke TSK)

Niyazi Özmanevra (Çanakkale TSK)

Olcay Mahmut Aykut (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Orhan Kalaycı (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Saadettin Demir (Çanakkale TSK)

Volkan Mert Nalbant (Lapta TBSK)

Yener Vladislav Özkıraç (Mağusa Türk Gücü)

Yusuf Kumaş (Binatlı YSK)

Yusuf Oyit (Lapta TBSK)