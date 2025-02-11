Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7 Şubat – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ahmet Şükrü Sönmez (Yenicami AK), Beyaz İneci (Yalova SK), Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK), Ege Yalap (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Mehmet Nur Kaylak (Göçmenköy İYSK), Nurhayat Canlıer (Alsancak Yeşilova SK), Özlem Yılmaz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Rasım Çalış (1461 İskele Trabzonspor), Ufuk Şimşek (Mağusa Türk Gücü), Yaşar Tosun (Mesarya SK), Ender İdris Yıldırım (Maraş GSK), Mert Baran Mutlu (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç: Ayer Dora (Lefke TSK), Eren Kandemir (Çanakkale TSK), Nisan Kamçılı (Yenicami AK)

3 Maç: Deniz Cömert (Yalova SK), Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Evrim Belge (Maraş GSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Adem Uçar (Hamitköy), Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe), Ali Gürtaç (Vadili), Arda Eren Metin (Doğan Türk Birliği), Benyamin Kalantarı( Mormenekşe), Buğra Uluğ (Doğan Türk Birliği), Burak Koçar (Türk Ocağı Limasol), Chıkezei Miracle Nwaorisa (M. Değirmenlik), Efe Çopur (Atoll Kozanköy), Hascan Kırmaz (Yenicami), Mehmet Ada Arıkan (Esentepe), Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü), Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova), Onur Çelik(Düzkaya), Selami Barış Güney (Northernland Dipkarpaz) Suphi Duran (Northernland Dipkarpaz), Süleyman Sarı (Lefke), Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik), Tahsin Denizsever (Binatlı), Tony Ejike Obia (Mesarya), Türkkan Delideniz (Çetinkaya), Umut İlgün(Çanakkale), Yunus Kalaycı (Maraş), Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir)