Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 18. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanarak tamamlanırken zirvede değişiklik olmadı.

Zirve yarışında olan lider Mormenekşe ile takipçisi K.Kaymaklı arasında oynanan zorlu mücadele 0 – 0 tamamlanınca Mormenekşe liderliğini sürdürmüş oldu. Ancak lider Mormenekşe ikinci devrede oynadığı 3 maçın ikisinde puan kaybı yaparak play-off hattının kendisine yaklaşmasını sağladı.

Sezonun flaş ekibi Kozanköy konuk olduğu Hamitköy’ü mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşırken, Türk Ocağı evinde ligin dibine demir atan Vadili’yle berabere kalarak zirveye yaklaşma şansını kaçırdı. Öte yandan Yalova takımı ise konuk olduğu Maraş’ı mağlup ederek play-off hattındaki iddiasını sürdürdü.

Yeniboğaziçi ise konuk olduğu Binatlı deplasmanında kazanarak ikinci devredeki ilk galibiyetini alırken, Binatlı ise 2. devredeki ilk mağlubiyetini almış oldu. Düzkaya ise play-out hattından uzaklaşmak isteyen Geçitkale’ye mağlup olarak play-off hattına girme şansını kaçırdı. M. Hacıali Yılmazköy ise konuk ettiği Çanakkale’yi mağlup etti ve 7 hafta sonra ilk galibiyetini alarak play-out hattının dışına çıktı. Lapta takımı ise istikrarsızlığını Dipkarpaz deplasmanından beraberlikle dönerek sürdürdü.

Birinci Ligin 18. Haftasında oynanan 8 karşılaşmanın sadece bir tanesini ev sahibi takım kazanırken, 4 maçı deplasman ekipleri kazandı. Üç maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan 8 maçın 2 tanesi golsüz tamamlanırken, kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Haftanın en farklı galibiyetini ise 6 – 0’lık skorla Yılmazköy konuk ettiği Çanakkale’yi yenerek aldı.

Gol krallığı yarışında açık ara zirvede olan K. Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz 28 golde bulunurken onu 14 golle Yalova’dan Yiğitcan Ayaz takip ediyor.

Öte yandan 18. Haftada oynanan karşılaşmalarda 37 sarı kart ve sadece 1 kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kart ise Çanakkale’den Eren Kandemir gördü.

Haftanın Takımı: Geçitkale

Geçitkale takımı konuk olduğu ilk devrenin son haftalarıyla ikinci devrede çıkışta olan Düzkaya karşısında iyi bir futbol ve iyi bir mücadele sonunda 1 – 0’lık galibiyetle evine dönerek haftanın takımı olmayı da hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Mustafa Yaşar(A. Kozanköy)

Kozanköy takımının konuk olduğu Hamitköy karşısında aldığı galibiyette özellikle oynadığı iyi futbol yanında takımının ilk 2 golünü atarak galibiyeti getiren futbolcu olan Mustafa Yaşar haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Adamı: Şemsi Oyuncu (Yeniboğaziçi)

Yeniboğaziçi takımının genç antrenörü Şemsi Oyuncu konuk oldukları Binatlı karşısında takımını iyi organize ederek ve yerinde oyuncu değişikliğiyle galibiyette önemli paya sahip oldu.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa(Düzkaya- Geçitkale)

Tecrübeli hakemlerimizden Osman Özpaşa yönettiği zorlu Düzkaya – Geçitkale maçında hem pozisyonlara yakınlığı, hem doğru düdükleri hem de az kart göstererek iyi bir yönetim sergiledi ve haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası:

Haluk Çakar(Mormenekşe), Civan Hışır(Yalova), Serhat Özuğurlu (Yeniboğaziçi) İrfan Boşnak(Geçitkale)

Haftanın Onbiri:

Mustafa Talay(Geçitkale), Ali Özay(Yeniboğaziçi), Hasip (Yalova), Baran Bilgi(Geçitkale), İzder(Kozanköy), Ferhat(K. Kaymaklı), Hasan(Yeniboğaziçi), Yasin(Yalova), Cenkay(Geçitkale), Abdulkadir(Yılmazköy), Devrim(Dipkarpaz)

AKSA 1.Lig 18. Hafta sonuçları

Hamitköy-A.Kozanköy: 2 – 4

N.Dipkarpaz-Lapta: 3 – 3

Türk Ocağı-Vadili: 0 – 0

Binatlı-Yeniboğaziçi: 1 – 2

Mormenekşe-K.Kaymaklı: 0 – 0

Maraş-Yalova: 1 – 2

MH Yılmazköy-Çanakkale: 6 – 0

Düzkaya-S.Geçitkale: 0 – 1

AKSA 1.Lig 19. Hafta programı

Yeniboğaziçi – Yılmazköy

K.Kaymaklı – N. Dipkarpaz

Lapta – Düzkaya

Yalova – Mormenekşe

Vadili – Binatlı

Çanakkale – Hamitköy

S. Geçitkale – Türk Ocağı

A. Kozanköy – Maraş

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

