Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Adnan Baran Gökman (Küçük Kaymaklı TSK), Arda Deniz Derin (Girne Halk Evi SK), Aziz Tüfekçi (Düzkaya KOSK), Can Genç (Maraş GSK), Celal Kavunoğlu (Alsancak Yeşilova SK), Cemal Oktaçlı (Vadili TÇBSK), Erdem Kaba (Northernland Dipkarpaz SK), İbrahim Köse (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Osman Şah (Vadili TÇBSK), Sercan Demirman (Cihangir GSK), Yusuf Bozkaya (Yenicami AK), Yusuf Kadir Ersancak (Çanakkale TSK), Yusuf Kumaş (Binatlı YSK), Zafer Emre Taşkın (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç: Baran Özbilir (Çanakkale TSK), Batuhan Arda Kurt (Yenicami AK), İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol SK)

3 Maç: Ali Salper Alkoçoğlu (Northernland Dipkarpaz SK), Alican Kesicisoy (Yenicami AK), Egehan Karadağ (Mormenekşe GBSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Hakan Özkan (Gönyeli SK), Mustafa Çakır (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç: Halil İbrahim Alat (Karşıyaka SK), Üney Bensel (Gönyeli SK)

3 Maç: Abdullah Atma (Girne Halk Evi SK), Necati Çoban (Düzkaya KOSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Bahadır Göçben (Karşıyaka SK), Barış Kaya (Yenicami AK), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK), Ekrem Zabitler (Çanakkale TSK), Eren Kandemir (Çanakkale TSK), İrfan Özbaysal (Yenicami AK), Moussa Corso Traore (Çetinkaya TSK), Mustafa Kabişteke (M. Hacıali Yılmazköy SK), Necati Genç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Orhan Kalaycı (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Osman Turgut (DND L. Gençler Birliği SK), Seymen Tufan Keleş (DND L. Gençler Birliği SK),