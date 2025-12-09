Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu oluşan zarar miktarı 447 bin TL.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında; elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, sebebi araştırılan, söndürülmeden çöp bidonu içerisine dökülen nargile kömürlerinin çöpleri tutuşturması, aracın benzin pompası değiştirildiği sırada harici elektrik hattında oluşan kıvılcımların sızan benzine temas edip alevlenmesi bulunuyor.

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, can kurtarma, özel görev, doğal afet, yol güvenliği sağlanması, yangın eğitimi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.

Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Girne:3, Lefkoşa: 2, Gazimağusa: 1, İskele: 1”