Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 18. Hafta maçları bu akşam oynanacak 2 maçla başlayacak.
Zirveyi ilgilendiren önemli karşılaşmada Mağusa Türk Gücü ile T. H Dumlupınar takımları karşı karşıya gelecek. Mağusa derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmada MTG zirve yarışını sürdürmek, Dumlupınar ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 18. Haftasının açılış maçlarının hakemleri açıklandı.
7 Şubat Cuma akşamı saat 18:30’da oynanacak olan Dr Fazıl Küçük Stadı’ndaki Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar maçını Şakir Azizoğlu yönetecek.
Atatürk Stadındaki Çetinkaya TSK – Karşıyaka SK maçını Hakan Ünal yönetecek.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
18.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-TH Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Karşıyaka (Hakan Ünal)
8 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Gönyeli
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Yenicami
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-DND G.Birliği
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Göçmenköy
17.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Esentepe
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
8 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Vadili
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-A.Kozanköy
14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Lapta
9 Şubat 2025, Pazar
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-S.Geçitkale
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Yeniboğaziçi
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-K.Kaymaklı
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Yalova
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Çanakkale