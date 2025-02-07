Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 18. Hafta maçları bu akşam oynanacak 2 maçla başlayacak.

Zirveyi ilgilendiren önemli karşılaşmada Mağusa Türk Gücü ile T. H Dumlupınar takımları karşı karşıya gelecek. Mağusa derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmada MTG zirve yarışını sürdürmek, Dumlupınar ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 18. Haftasının açılış maçlarının hakemleri açıklandı.

7 Şubat Cuma akşamı saat 18:30’da oynanacak olan Dr Fazıl Küçük Stadı’ndaki Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar maçını Şakir Azizoğlu yönetecek.

Atatürk Stadındaki Çetinkaya TSK – Karşıyaka SK maçını Hakan Ünal yönetecek.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

BUGÜN

18.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-TH Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Karşıyaka (Hakan Ünal)

8 Şubat 2025, Cumartesi

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Gönyeli

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Yenicami

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-DND G.Birliği

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Göçmenköy

17.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Esentepe

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu

8 Şubat 2025, Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Vadili

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-A.Kozanköy

14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Lapta

9 Şubat 2025, Pazar

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-S.Geçitkale

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Yeniboğaziçi

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-K.Kaymaklı

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Yalova

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Çanakkale