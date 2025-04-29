Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ulviye Beşe, Kaan Yatman

Base Basketbol: Batuhan (21), Kuyal (3), Emeka (9), Günay (5), Bilal, Eric (4), Daviddon (14)

Soyer Aksu: Sezer, Cabtuğ (2), Mert Ali (2), Ata, Aktay, Mert Aksu, Mehmet, Jean (2), Uche (16), Gedeon (3), Attila (12)

İlk periyot: 17-13

İlk yarı: 35-32

Üçüncü periyot: 52-42

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 8. hafta maçında Base Basketbol, Soyer Aksu’yu 64-47 mağlup etti. Lig ikincisi Base Basketbol baştan sona üstün oynadığı maçta ilk yarıyı 35-32 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstün olan Base farkı açtı ve maçı 64-47 kazanarak puanını 15 yaptı. Soyer Aksu ise puanını 11’e çıkardı. Base’de Batuhan 21 sayı atarken, Davidson 14 sayı, 15 ribaund ile double double yaparken 22 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.

U 16’DA GENÇLER KAZANDI45-50

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi B Grubu maçında Gençler Birliği, Kıvılcım’ı 50-45 mağlup etti. Gençler Birliği’nde Yuny 10 sayı, 22 ribaund 21 verimlilik ile öne çıktı.