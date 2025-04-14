Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Dev organizasyondaki müsabakalar, TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
15 Nisan Salı:
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4) Tabii Spor
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3) TRT SPOR
16 Nisan Çarşamba:
22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1) TRT 1
22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3) Tabii Spor