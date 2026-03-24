Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nda meydana gelen kazada, dere yatağına düşen traktörde bulunan sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

Saat 13.30 sıralarında Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nun güney kısmında yer alan ağıl yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çayönü’nde sakin 68 yaşındaki Süleyman Arcanlı yönetimindeki AG 193 plakalı traktör, kuzey istikametine doğru seyir halindeyken dere yatağının bulunduğu bölgeye geldiği sırada kontrolünü kaybetti. Traktörün sol arka tekerinin kayması sonucu araç yaklaşık 2 metre derinliğindeki dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü Süleyman Arcanlı ile araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Suzan Arcanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.