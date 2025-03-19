Güvercinlik’te Beyarmudu Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti katkılarıyla yapılan “sentetik çim saha ve spor tesisi”, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Bakan Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından çiçek takdiminde bulunuldu.

- Bak

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirterek sözlerine başladı.

“Tesisimiz hayırlı, uğurlu olsun. Çok güzel bir tesis... Sizleri seviyoruz. Anavatan Türkiye’den sevgiler, saygılar... ” ifadelerini kullanan Bak, KKTC'nin her tarafında böyle tesisler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bu tür yatırımların iki ülkenin kardeşliğinin somut göstergesi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, 1571 yılından beri Türklerin dilini, dinini ve ırkını koruyarak vatan yapmak için verdiği mücadeleyi hatırlattı.

Mücadelenin geldiği aşamada, uluslararası standartlarda altyapılara sahip olma ve Atatürk’ün öngördüğü medeniyet seviyelerine ulaşmak için uğraş verdiklerini belirten Çavuşoğlu, bunlara ulaşmayı Kıbrıs Türkü'nün tek başına başarmasının mümkün olmadığını, ilk günden beri Türkiye’nin neyi varsa kalkınmaya destek için Kıbrıs Türkü ile paylaştığını söyledi.

“Denktaş’ın can istedik can verdiniz, kan istedik kan verdiniz, para istedik para verdiniz.” söylemini hatırlatan Çavuşoğlu, KKTC’de çok yetenekli gençler olduğunu ancak spor ambargolarından kaynaklanan gecikmeler yaşandığını, bu tip yatırımlarla uluslararası seviyelere ulaşmalarına yapılan katkıların takdirle karşılandığını belirtti.

Bu tür yatırımları gerçekleştiren T.C. yetkililerine teşekkür eden Çavuşoğlu, yatırımların devam edeceğini ve uluslararası standartların üzerine çıkma mücadelelerinde hem ekonomik, hem güvenlik hem de sportif alanlarda ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

- Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, “Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Büyükelçiliği'nin desteğiyle hepimizi gururlandıran bu tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik.” diye konuştu.

Bugünün herkes için önemli ve anlamlı bir gün olduğunu kaydeden Bebek, yalnızca bir spor sahasının açılışını yapmadıklarını, aynı zamanda bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti.

“Biliyoruz ki spor, sadece fiziksel bir aktivite değil; azmin, çalışkanlığın ve disiplinin de bir göstergesidir. Ama en önemlisi, burası dostlukların kurulduğu, birbirimize destek olmayı öğrendiğimiz ve birlikte güçlendiğimiz bir yer olacak.” diyen Bebek, tesisin gençlerin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve belki de geleceğin şampiyonları olarak yetişebilecekleri bir alan olacağının altını çizdi.

Bebek, projenin hayata geçmesinde her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı’na, T.C. Büyükelçisi'ne, belediye personellerine ve tesisin yapımında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.