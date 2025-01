Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) hazırladığı “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” taslağının İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi sonrasında Odalara dağıtılmak üzere Birlik Başkanlığı’na iletildiği; birliğin de tüzüğü bir an önce sonuçlandırmak için çalışma başlattığı kaydedildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını nedeniyle KKTC’de de binalardaki yangın önlemleri sorgulanıyor.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü Hazırlama Komitesi Koordinatörü Halil Erensu, hazırladıkları taslağın İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi sonrasında Odalara dağıtılmak üzere Birlik Başkanlığı’na iletildiğini belirterek, tasarıyı inceleyip, bir an önce sonuçlandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Erensu, tüzüğe dair İlk çalışmaların 2017 yılında başladığını belirterek, “2017 yılından 2018 yılının ikinci yarısına kadar KTMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası olarak çalışmalar yapılmaya başlandı.” dedi.

Çalışmaların birliğe kayıtlı diğer odalardan da zaman zaman görüş alınarak sürdürüldüğünü dile getiren Erensu, çalışmalarda Türkiye’deki, İngiltere’deki ve Amerika’daki mevzuatların da incelendiğini ve dünyadaki uygulamalara göre hazırlandığını kaydetti.

Erensu, son dönemde yapılan çalışmalarla tüzüğün ekler ve geçici maddeler hariç 150 civarında maddeden oluştuğunu işaret ederek, “Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangına dair alınacak tedbirler, bu yangınlardaki ısı, duman, zehirleyici gazlar, boğucu gazlar ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikelerin minimuma indirilmesi için tasarım, kullanım, bakım, işletme esasları, yapı kimyasalları, bunların değerlendirilmeleri, ruhsatlandırılmaları, sınırlandırılmaları üzerine çok geniş kapsamlı bir çalışma” olduğunu ifade etti.

Bu metnin dayandığı metinlerden birinin de Türkiye’deki mevzuat olduğunu vurgulayan Erensu, “Biz çalışmaları yaparken haliyle Türkiye’deki mevzuata da baktık. Hatta oradaki mevzuatta bazı istisnalar vardı. Ama bizim ülkemizde bu istisnalar uygulanmasın diye mevzuatın içerisine unsurlar koyduk” açıklamasında bulundu.

Türkiye’deki mevzuatta, belli bir kullanıcının altında olan kurumların bazı önlemlerden muaf tutulduğunu işaret eden Erensu, kendilerinin bu istisnaları mevzuattan kaldırdıklarını, örneğin okullarda öğrenci sayısına bakılmaksızın gereken önlemlerin alınması için belirli unsurlar eklediklerini söyledi.

Erensu, mevzuatta kata bağlı ya da metresine bağlı olarak yüksek binalara da belli önlemler getirildiğini kaydederek, bu konuda İtfaiye Müdürlüğü’yle birlikte çalıştıklarını da vurguladı. Sonrasında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan da görüş aldıklarını ve bahsi geçen mevzuat hakkında görüş yazdıklarını belirten Erensu, Haziran 2020’de ise İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımlı bir toplantıda tüm kurumlardan sözlü olarak tasarı için olumlu görüş aldıklarını dile getirdi.

KTMMOB Tüzük Hazırlama Komitesi Koordinatörü Halil Erensu, İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantı kapsamında bilgi akışının nasıl olacağı ya da temasta kimlerin olacağı konularının da görüşüldüğünü ve sonrasında karara bağlandığını belirterek, “Ancak ondan sonra süreç çok yavaşladı. Tabii koronavirüs pandemisinin çok etkisi var. Ama biz o süreçte de maskeli olarak çalıştık. O saatten itibaren çizgiyi çekip, başlasaydık, şu anda dört yıllık yeni mevzuata göre hazırlanmış, daha güvenli, binalarımız olacaktı.” dedi.

Birçok ülkede bu konulardaki çalışmaların yıllar önce yapılmış şeyler olduğunu söyleyen Erensu, ülkede 2010 yılından önce yangın söndürme sistemleri üzerine daha dar kapsamlı bir çalışma yapıldığını ancak onun da sonlandırılmadığını belirtti.

Halil Erensu, Birlik olarak kendilerinin hazırladığı taslağın çok geniş katılımlı bir çalışmanın sonucu olduğunu işaret ederek, tüm odaların katıldığı ve tüm unsurlardan görüş alınarak hazırlanan mevzuatta kaçış yollarından kamu binalarının normlarına, yağmurlama sistemlerinden çıkmaz koridor mesafesine, acil durum kontrol sistemlerine, yangın türlerinin sınıflandırılmasına, yüksek binaların sınıflandırılmasına ya da duman oluşumu için sınıflandırmalara kadar yer verildi.

Yangın söz konusu olduğu zaman ölümlerin yarıdan fazlasının duman kaynaklı olduğuna dikkat çeken Erensu, bu nedenle binalarda kullanılan malzemenin büyük önemi olduğunu aktardı. Bu nedenle, mevzuatta, bina yapımında kullanılacak malzemelerin yanıcılık sınıflarını belirlediklerini de dile getiren Erensu, amaçlarının malzemeler konusunda belirli standartları oluşturmak olduğunu vurguladı.

Ülkede belirli bir mevzuatın yürürlükte olmamasına rağmen çok kaliteli binalar olduğunun da altını çizen Erensu, “Bu ülkede güvensiz bir binanın üretilmemesi lazım.” ifadesini kullandı.

Erensu, çok önemli bir çalışma yapıldığını ve çalışmanın burada kalmaması gerektiğini söyleyerek, şunları ekledi:

“Bizim bir şeylerin olmasını beklemememiz lazım. Bir olay olduktan sonra çare bulma değil, olmadan önlem alma durumunda olalım. Ülkemizde ve dünyada bu kadar bilgi birikimi varken, bunun çok daha makul, çok daha hızlı bir şekilde sonuca varması gerekiyor. Biz bu konuda inisiyatifi alan Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği olarak bu işin bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda odaların niyeti bellidir, yaptığı çalışmaları ortadadır. Bu konuda dileğimiz tüzüğün bir an önce netleşmesi ve insanlarımızın güvenli binalarda yaşamasıdır. Evet belki bazı maliyet artışları olacaktır ancak her şey maliyet değildir.”