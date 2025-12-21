Türkiye’nin parlayan yıldızı, ünlü Türk müzisyen Ferah Zeydan, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret etti.

Kadın üreticileri desteklemek amacıyla, “İhtiyaçlı Değil Üreten Kadın Atölyesi”ni ziyaret eden Ferah Zeydan, kadın emeğinin gücüne bir kez daha dikkat çekti.

Bu anlamlı ziyaret anısına, dernek yönetimi adına Dernek Başkanı Rabia Özcömert tarafından, Kıbrıs kültürüne özgü Lefkara Nakışı temalı bir plaket takdim edildi.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamada “Değerli sanatçımızın derneğimizi ziyareti bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Kendisine destekleri ve duyarlılığı için içten teşekkürlerimizi sunarız “ ifadelerine yer verildi.