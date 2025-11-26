Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkede güvenlik sorunlarının kritik bir seviyeye ulaştığını ifade ederek, ülkeye girişlerde denetimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Çeler, ülkedeki güvenlik sorunlarının kritik bir seviyeye ulaştığını belirterek, turist vizesiyle ülkeye giriş yapan bazı kişilerin kontrol edilmediğini savundu.

Çeler, 19–18 yaşlarında iki kişinin turist vizesiyle ülkeye gelip bir iş yerini kundaklamasının “Ülkenin her türlü tehdide açık olduğunu” gösterdiğini kaydetti.

“Ülkeye giren insanlara hiçbir şey sorulmuyor” görüşünü ileri süren Çeler, Kosova’da bir Türk vatandaşının cinayet işlemesi üzerine vize uygulamasının askıya alınmasını örnek göstererek, “Türkiye ile ayrılmaz bir bütünlüğümüz var ama herkes bir değildir, kontroller yapılmalı. Gerçekten güvende değiliz, kim neden geliyor araştırılmalı” dedi.