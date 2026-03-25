Rum Ulusal Konseyi önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis liderliğinde toplandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ulusal konsey toplantısında, parti liderlerine “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi sona ermeden önce Kıbrıs sorunu için bir çözüm çerçevesi hazırlayacağını’ söylediği bildirildi.

Habere göre ‘’özlü belge merkezi hükümetin sorumluluklarını ve askeri birliklerin geri çekilmesine ilişkin hükümleri içerecek; ancak bu kez geri çekilmenin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği konusunu açık bırakacak…’’

Guterres’in bu belge için Ankara’nın onayını isteyeceği, onay alması durumunda harekete geçeceği belirtildi.

Hristodulidis’in, ulusal konseye verdiği bilgiye göre, Guterres, uluslararası bir konferans düzenlemeye ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını duyurmaya hazır.

Hristodulidis’in, toplantıda, ‘’Ankara’nın belge konusunda ikna edilebileceğini düşündüğünü; çünkü bu konuda Türkiye-AB, Gümrük Birliği ve Avrupa savunma konularının olduğunu’’ söylediği de ifade edildi.

Öte yandan Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum Ulusal Konseyi toplantısında, mevcut konjonktürde Güven Yaratıcı Önlemler’in hayata geçirilmesi ya da müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması perspektifinin bulunmadığının teyit edildiğini yazdı.

Gazete, bu teyide rağmen, siyasi liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin bitmesinden önce Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması gerektiği konusunda uzlaşıya vardığını kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Ulusal Konsey üyelerini son temasları ile aldığı inisiyatifler konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Toplantıda, Guterres’in mevcut dönemdeki "yoğun jeopolitik tahriklere" rağmen Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması konusundaki şahsi çabasına işaret edildiğini kaydeden Letimbiotis, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanabilmesi için Guterres’in görev süresi tamamlanana kadar olan sürenin değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını söyledi.