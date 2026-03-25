Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 27’nci yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda törenle anıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sevgi, saygı ve özlemle andıklarını Örek’in, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Erhürman, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile birlikte anılan, önemli bir devlet adamı olan Osman Örek’in bilgi birikimi, deneyimi ve öğreticiliğiyle örnek bir diplomat ve siyasetçi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Okumadan, çalışmadan, bilmeden konuşmaması gerektiğini bilen önemli bir diplomat, önemli bir siyasetçi ve mücadeleci bir devlet adamıydı” dedi.

Osman Örek’in kızı Yeşim Örek Gümüşdağ de, törendeki konuşmasında olağanüstü günlerden geçildiğini belirterek, bugün en çok babasının yorumuna ihtiyaç duyduğunu ve onun engin bilgi ve fikirlerinden yararlanmayı çok istediğini dile getirdi.

“Geçmişi bilmeden geleceğe yön vermek mümkün değildir” diyen Gümüşdağ, Kıbrıs’ın tarihsel süreçleri ile dünya ve Orta Doğu’daki gelişmelerin adaya yansımalarının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Yeşim Örek Gümüşdağ, genç yaşlardan itibaren egemenlik, bağımsızlık ve mücadele kavramlarının önemini kavrayan Osman Örek'in eğitim yıllarında Kıbrıs meselesini Türkiye kamuoyuna anlatmak için yoğun çaba gösterdiğini, bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Osman Örek’in egemenlik mücadelesine ömrünü adamış bir devlet adamı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yeşim Örek Gümüşdağ, babasının mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.