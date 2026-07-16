Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Başkanı (KİEF) Güven Bengihan “Asgari ücret artışı bir lütuf değildir. Kaybedilen alım gücünün yerine konmasıdır.” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda üçüncü görüşmesini yaptığı sırada Bakanlığa gelen KTAMS ve KİEF Başkanı Bengihan açıklamalarda bulundu.

Bengihan, ülkedeki herkesin hayat pahalılığından aynı oranda etkilendiğini ancak asgari ücretlinin çok daha zor koşullarda çalıştığını ve hak ettiği ücreti alamadığını dile getirdi.

En az 16.95 çıkan hayat pahalılığı oranın pazarlık edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Bengihan, bunun altındaki bir oranın artış olarak uygulanmasının ne insanlık onuruna ne de demokratik hukuk devleti olan KKTC’ye yakışmayacağını söyledi.

Bengihan, hükümetin sermayeye “aflar”, “teşvikler” ve bir takım “imtiyazlar” sağladığını da söyleyerek, hükümet’in Ağustos ayında da teşviklerin devam edeceğini açıklamasının tesadüf olmadığını kaydetti.

Teşviki çalışanların alım gücünün iyileştirilmesi için işverenin değil, işçinin alması gerektiğini söyleyen Bengihan, hükümetin kimden taraf olacağını belli ettiğini söyledi.

Bengihan, özel sektör çalışanlarının en az hayat pahalılığı oranında bir artış almalarının elzem olduğunu belirterek, “Bu bir lütuf değildir. Kaybedilen alım gücünün yerine konmasıdır.” dedi.

Asgari ücretlinin örgütlenmesi gerektiğini de ifade eden Bengihan, işçinin emeğinin hakkını savunabilmesi ve bu emeğini ve hakkını alabilmesi için sendikalı olması gerektiğini kaydetti.

Bengihan, konuşmasının sonunda çalışanlardan, özellikle özel sektördeki asgari ücret altında ezilenlerden yana taraf olmaya devam edeceklerini de belirtti.