Bora Fırtınası Güney Kıbrıs’ta önceki akşam sel ve elektrik sorunlarıyla büyük hasara yol açtı.

Rum İtfaiye sözcüsü Koulla Mesaritou, Bora fırtınasının önceki gün adada meydana gelmesiyle birlikte itfaiyenin 27 olaya müdahale ettiğini söyledi.

Lefkoşa’da dokuz, Baf’da yedi ve Limasol’da ise dört acil çağrı yapıldı ve ekipler müdahale ederek sorunları çözdü.

Çoğu olay, devrilen ağaçlar, konut bodrumlarından su pompalanması ve tıkalı giderlerin temizlenmesiyle ilgiliydi. Dikkat çekici bir olay ise itfaiyecilerin asansör boşluğundan su pompalamak zorunda kaldığı Paphos Genel Hastanesi’nde meydana geldi.

İtfaiyeciler aracında sıkışan bir sürücüyü başarıyla kurtardı. Sürücü güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Lefkoşa’da, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle elektrik kablolarının kıvılcım çıkardığı bildirildi. Kıbrıs Elektrik Kurumu (EAC) bu olaylardan haberdar edildi. Acil müdahaleler sırasında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.