Gazimağusa’da tartıştığı kişinin yüzüne yumruk atıp, elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan H.K.(E-32), tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Defne Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlı H.K.(E-32), U.A'nın (E-34) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu.

Yaralı şahıs U.A., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Zanlı H.K. tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.