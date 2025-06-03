Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk oldu.

Turgay Deniz, Güney Kıbrıs liderliğinin çözüm sürecini sabote eden adımlar attığını belirterek, “Birinci hedefleri bizi ekonomik olarak engellemek. Ekonomimizi daraltıp bizi çıkmaza sürüklemek istiyorlar” dedi. Deniz, özellikle Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne olası dahil olmanın, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını ifade etti.

Schengen’in Avrupa Birliği’nin sınırlarını temsil ettiğini belirten Deniz, “Bu sınır anlayışı yeşil hat ticaretini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Güney Kıbrıs'ın Schengen üyeliğinin gerçekleşeceğine şahsen inanmıyorum. Bu, adada ciddi sıkıntılar doğurur” diye konuştu.

Deniz, Kıbrıs Türk toplumunun hem içeride hem de dış dünyada daha görünür ve etkili olabilmesi için “tek ses, tek yürek” olması gerektiğini belirtti. “Liderliği, muhalefeti, sivil toplumuyla bir araya gelmemiz şart. Aksi halde görünmez oluruz, yok hükmünde sayılırız” ifadelerini kullandı.

Son dönemde mülkiyet davaları ve tutuklamaların, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerini azalttığını belirten Deniz, “Bu davalar karşılıklı güveni zedeliyor, Kıbrıslı Türklerin Güney’e geçişi azaldı. Rumlar geçmeye devam ediyor çünkü onlar için risk yok” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Brüksel’deki yetkililerle temasta olduğunu belirten Deniz, Schengen süreci ile ilgili Avrupa Komisyonu’na yazılı olarak başvurduklarını açıkladı. “Yeşil hat ticareti ve geçişler gibi konuların ne yönde değişeceğini yazılı olarak sorduk, cevap bekliyoruz” dedi.