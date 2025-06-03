Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, halk arasında “Ölüm yolu” olarak bilinin Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nun neden yeniden yapılamadığını açıkladı. Erhan Arıklı’nın konuşması şöyle:

“2017 yılında dağ yolunun ihale edildiğini ve Türkiye’den bir firmanın yolu yapmak için geldiğini anlatan Arıklı, “Tam çalışmalar başlayacak 100 civarında istimlak olduğu ortaya çıktı. Bu istimlakları aşabilmek çok zor. Başka sıkıntılar da vardı ve o firma iflas etti gitti.

İnsanımız kamu yararına olan şeylerde dahi kendi menfaatlerini ön plana çıkartıyorlar. Dağ yolundaki istimlak edilmek istenen mallar netice itibariyle size tahsisten yada eş değerden bir şekilde sonradan edinilen mal. Bunu devlete kamulaştırma için altın değerinde satmanın bir anlamı yok. İnsanlar bu konuda maalesef çok fırsatçı bağlıyorlar ve elimizi kolumuzu bağlıyorlar.

Dağ yolunda her gün inanlar ölüyor. Ölüm yolu oldu. 2017’de Türkiye parasını hazırlamış firmayı göndermiş firma araçları ile gelmiş tam başlayacak istimlak meselesi durun bitti. Peki oradaki insanların hiç mi vicdanı sızlamaz? Yani davanı aç devam etsin hakkın neyse onu al ama bırak yol devam etsin. Kaç yıldır o yılda onlarca kişi hayatını kaybetti. Ondan sonra devlete, bakanlığa ver yansın gidiyorlar. Biraz da onlara kızın.”