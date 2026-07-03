Güney Kıbrıs’ta onlarca sürücünün 5 ila 8 arası ödenmemiş trafik cezası bulunduğu, “photoradar” listesi uygulamasının başladığı 20 günlük sürede ise 13 bin cezanın tebliğ edildiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, trafik cezası alan sürücülerin puan cezaları da bulunduğunu ve “photoradar” listesi uygulamasının başlamasından sonra, son 20 gün içerisinde 13 bin trafik cezasının tebliğ edildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki hız ve diğer trafik kameralarının sürücülere kestiği cezalardan 160 bin adedinin şirket tarafından ceza sahiplerine ulaştırılamadığını ancak KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapıları ve polis karakollarında “photoradar” listesi uygulamasına geçilmesinin akabinde 13 bin kişiye ceza tebliği yapıldığını aktardı.

Habere göre Rum Polisi Trafik Dairesi Müdürü Haris Evripidu konuya ilişkin açıklamasında, kameralarla tespiti yapılan trafik ihlallerinden 13 bin adetinin tebliğ edildiğini 160 bin cezanın tebliğinin ise beklemede olduğunu ifade etti.

Evripidu, “photoradar” listesi uygulanmasına KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında ve polis karakollarından başlandığını, yakında trafik kontrolü gerçekleştiren polislere sağlanacak özel bir cihazla da kontrollerin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Evripidu, vatandaşlara haklarında trafik cezası bulunup bulunmadığını yetkili şirketin internet sitesinden kontrol etmeleri yönünde çağrıda da bulundu.

“Photoradar” listesinin havaalanlarında uygulanıp uygulanmadığı yönündeki bir soruya ise Evripidu; “Kıbrıs’ın Schengen bölgesine girecek olması sebebiyle Kıbrıslıların trafik cezaları kontrolüne tabi tutulmamaları kararını alındığını, ülke Schengen’e girdiği zaman kontrolün havayolu şirketleri tarafından gerçekleştirileceğini” söyledi.