Güney Kıbrıs’ta Limasol’a bağlı “Evdim” (Düzkaya) köyü yakınlarındaki “Prastio” (Çeliktaş) köyünün 500 metre güneyinde yer alan bölgeye 12 bin öğrenci kapasitesine sahip olacak üniversite kampüsü kurulmasının planlandığı ve projenin ilgili makamların onayına sunulduğu haber verildi.

Projenin “St Nicholas Hills” ismini taşıdığını ve “DNP Property Group” şirketi tarafından sunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, projede okullar, üniversite, poliklinik, iyileşme ve rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları, araştırma merkezleri, spor tesisleri vb gibi tesislerin yer aldığını belirtti.

Şirketin projeye imar izni verilmesi için başvuruda bulunduğu belirtilirken, “Prastio” köyü bölgesinin 2020 yılının ağustos ayında çıkan büyük yangında büyük zarar gördüğü de anımsatıldı.