Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’taki mülk satışlarına ilişkin başlattığı hukuki süreçle, tehlikeli ve endişe verici bir yola girdi.

Edinilen bilgilere göre, Rum yönetimi mülkiyet konusunu artık yalnızca hukuk çerçevesinde değil, bireyleri doğrudan hedef alan bir cezalandırma politikası haline getirdi.

Edindiğimiz bilgilere göre yatırımcı müteahhitlere yönelik olarak başlatılan yargılamalar son dönemde eşdeğer mal sahiplerine kadar yayıldı.

İlk olarak müteahhitler hedef alınırken, artık tüm KKTC vatandaşları potansiyel sanık konumuna itilmiş durumda.

Güney Mağusa Kaza Mahkemesinde, 4 Rum şikayetçinin başvurusu üzerine 13 kişiye dava açıldı. Davalılardan 8’i Türk, 5’i yabancı uyruklu. Edinilen bilgiye göre, eşdeğer malını satan 4 kişi ile bunları inşaat yapmak üzere satın alan 4 kişi yargılanıyor. Diğer 5 kişi ise yurt dışından gelerek ev satın alanlardan oluşuyor.

Rum mahkemelerinin bu tür davalardaki bildirim yöntemlerini de değiştirdiği öğrenildi.

Rum tarafı, geleneksel tebligat yöntemlerini de değiştirerek elektronik tebligat sistemine geçti. Bu, yargılamaların hızlandırılmasını ve daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlayan bir adım olarak görülüyor. Bu yeni uygulama, sürecin kapsamını daha da genişletirken, endişeleri artırıyor.