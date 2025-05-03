Girne bölgesinde 19 ayrı hırsızlık suçu işlediği için 5 yıl hapse mahkum edilen ve 2024 yılında firar girişiminde bulunan Pakistanlı Abdul Wahab Khan hakkındaki dava karara bağlandı.

Kararı okuyan Yargıç Tutku Candaş, Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma ve sirkat suçlarından hüküm giymiş olan sanığın 16 Mart 2024 tarihinde diğer mahkûmlarla beraber yeni cezaevinden eski cezaevine iş yapmak maksadıyla götürüldükten sonra duvar üzerindeki lambaları tamir etmeye başladığını söyledi. Yargıç, sanığın 6 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde iş yaptığı sırada cezaevi dışına atlayıp kaçıp firar ettiğini kaydetti. Yargıç, sanığın kısa süre sonra gardiyanlar tarafından cezaevi yakınlarında bulunan korkuluk alanda tespit edildiğini belirtti. Yargıç, sanığın yeniden cezaevine yerleştirildiğini ifade etti. Sanığın yargılandığı yasal tutukluluktan firar suçundan mahkum ettiklerini kaydeden yargıç, bu suçun 7 yıl kadar hapis öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, sanığın suçunu kabul etmesinin, özür dilemesini, pişman olmasını, benzeri sabıkası olmamasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydetti. Sanığın ailevi ve kişisel durumuyla ilgili belirtilen hususları da değerlendirdiklerini; genç yaşını ve hayat tecrübesinden yoksun olduğunu da ceza takdir ederken lehine dikkate aldıklarını kaydeden yargıç, sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.