Güney Kıbrıs’ta 2017-2025 yılları arasında iş kazalarında yüzde 55,3 oranında azalma olduğu kaydedildi.

İş kazalarının 2025 yılında 2024 yılına kıyasla yüzde 7,2 oranında azaldığını yazan Fileleftheros gazetesi, iş kazalarının ilk nedeninin yüksekten düşme olduğuna işaret etti.

Düşme olaylarının gerek Güney Kıbrıs gerekse uluslararası alanda en yaygın iş kazası nedeni olmaya devam ettiğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ta tüm sektörlerindeki iş kazalarının yüzde 31,3’ünün düşmeden kaynaklandığını, inşaatlarda ise bu oranın yüzde 38,7 olduğunu ekledi.