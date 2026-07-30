Larnaka’ya bağlı “Kalo Horio” (Vuda) köyünde bulunan, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait atış alanında geçtiğimiz gün çıkan yangının, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılan ortak tatbikat yüzünden çıktığı iddia edildi.

Haravgi gazetesi, elde ettiği güvenilir bilgilere dayanarak, iki köyün boşaltılmasına neden olan yangının, ABD askeriyle yapılan ortak tatbikatta RPG’lerin (roketatar) imha edilmesi sırasında çıktığını yazdı.

Gazete, dönem dönem yabancı ülkelerle buna benzer tatbikatların yapıldığını; ancak yaz aylarında bu tip eylemleri yasaklayan genelgenin ihlal edildiğini ve bunun da trajik sonuca yol açtığını kaydetti.

Tatbikatın, RMMO Komutan Yardımcısı Tümgeneral Neofitos Pahulidis’in huzurunda yapıldığını belirten gazete, bunun da, sorumluluğun sadece mekanize taburunda olmadığını gösterdiğini yazdı.

Gazete, hükümetin ve savunma bakanlığının bu tatbikattan haberi olup olmadığının bilinmediğini ve bu fiyaskonun sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.