Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde dün liderlerle yaptığı üçlü görüşme ve görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı Rum basınında yer aldı.

Basında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sınır kapıları konusunda öneride bulunduğu da iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Guterres’in Uzlaşma Önerisini Ret Etti” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki liderlerle dün gerçekleştirdiği ortak görüşmede, geçiş noktalarının açılması konusunda uzlaşma önerisi sunduğunu öne sürdü.

Gazete, görüşmelerde neler olduğunu bilen kaynaklardan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri'nin, “Mia Milia” (Haspolat) ve “Athienu”(Kiracıköy) sınır kapılarının eş zamanlı açılmasını önerdiğini yazdı.

Guterres’in bu önerisinin, “Athienu” ve “Eylence” bölgesine yönelik New York’ta bir yıl önce yaptığı öneriden biraz farklı olduğunu yazan gazete, önerinin, Kıbrıs Türk tarafının istediğinin aksine üç yerine, sadece iki kontrol noktasının bulunması şeklinde olduğunu belirtti.

Gazete yine aynı bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu öneri konusunda, “Guterres’in sunduğu öneriyle hem fikir olduğunu ve Genel Sekreter'in basın toplantısında bunu açıklanmasına da hazır olduğunu” söylediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ise Guterres’in önerisi karşısında “Olumsuz” olduğunu iddia eden gazete, Türkiye’nin; “Türk ordusunun konumunu veya kontrol etmek istediği bölgeleri etkiyecek yerler konusunda hiçbir Kıbrıs Türk lidere karar alma imkanı sağlamadığını" iddia ederek, bu olayın; Cumhurbaşkanı Erhürman’ın "Bu konuda karar alma konusundaki zayıflığını da ortaya koyduğunu” ileri sürdü.

Habere göre, görüşmelerin perde gerisini bilen kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, salı günü, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmeye, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Türk ordusu arşivlerine, daha çok kazı alanına ulaşabilmesi amacıyla kayıplarla ilgili tedbirleri de dahil ettiğini ifade etti.

Gazete yine aynı kaynaklara dayanarak kayıplar konusunun, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede de ele alındığını, Guterres’in bu öneriye olumlu yaklaştığını, Guterres’in basın toplantısında bu konudan hiç bahsetmemesinin de, diğer tarafın olumsuz yaklaştığını gösterdiğini iddia etti.

Hristodulidis’in, Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede sunduğu ikinci önerinin Türkiye ile ilgili olduğunu ileri süren gazete, Hristodulidis’in özellikle, Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi niyet girişimlerini veya karşılıklı yarar sağlayan adımları masaya yatırdığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in açıklamalarından tüm tarafların, gayriresmi beşli konferansın toplanması hazırlığının, ileriye götürülmesi konusunda uzlaştığının görüldüğünü yazan gazete, Guterres’in, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik şahsi müdahalesinin de etkili olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Fidan arasında, Holguin’in Ankara ziyaretinden sonra gerçekleştirilen telefon görüşmesinin belirleyici olduğunu yazan gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la gerçekleştirdiği görüşmede, Fidan’dan konferans konusunda olumlu yanıt alamadığını, Guterres’in ise müdahalesiyle olumlu yanıtın alındığını savundu.

Gazete yine görüşmeleri bilen kaynaklara dayanarak Türkiye’nin şu anda beşli konferans hazırlığına rıza gösterdiğini ileri sürdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in temaslarının bir diğer önemli unsurunun ise, Guterres’in “Yeni fikirler” veya bazı ülke basınlarında ortaya çıkan haberler konusunda herhangi bir şey sunmaması ve tek bir kelime bile söylememesi olduğunu yazan gazete, tartışmanın, Guterres çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

-Guterres’in liderle görüşmesi ve açıklamaları

Rum basını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün liderlerle gerçekleştirdiği üçlü görüşme ve basın toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarını “Pencereyi Açık Bıraktı..Guterres İçin Müzakerelerin Yeniden Başlaması Hedefi Devam Ediyor” başlıklarıyla verirken, haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanlıklarının açıklamalarına da yer verdi.

Politis gazetesi habere, “Guterres Yeni 5+1’i Gelecekte ve Koşullar Altında Duyurdu-Sürece Oksijen İçin Yeni Zarlar” şeklinde manşetten yer verirken, iç sayfalarda “Önkoşullarla ve Şartlara Beşli”, “Guterres: Sonuçsuz 5+1’e Hayır” başlıklarına yer verdi.

Alithia gazetesi, “Guterres Tarih Vermedi ve Yeni 5+1’i Üç Alanda Yeterli Hazırlıkla İlişkilendirdi”, “İlk Önce GYÖ, Öz ve Metodoloji”, “ Hazırlık Olmaksızın Beşli Konferansı Toplamayacak” başlıklarını kullandı.

Haravgi gazetesi ise haberi, “Guterres Yeni 5+1 İçin Rayları Yerleştirdi”, “Müzakerelere Dönüş İçin Üç Durak: GYÖ, Metodoloji ve Müzakere Kazanımı” , “Yeni 5+1 İçin Üç Ön Koşullu Guterres Yol Haritası” şeklindeki başlıklarla yansıttı.