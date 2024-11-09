Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in "Avrupa Birliğinin (AB), Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) KKTC’yi meşrulaştırma konusundaki tekrarlanan girişimlerini reddettiğine" dair önceki günkü açıklaması dün Rum basınında yer aldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin “Borrell TDT’ye Bağırıyor” başlıklı haberine göre, Borrell bu çabaların Bişkek’te yer alan zirve toplantısında KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu çabaların üzücü olduğunu ve TDT’nin birçok üyesinin BM tüzüğüyle güvence altına alınan toprak bütünlüğü ilkesine verdiği güçlü destekle çeliştiğini iddia eden Borrell, AB’nin BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yalnızca "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni uluslararası hukukun öznesi olarak tanıdığını kaydetti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Borrell’in açıklamasına yer verdiği haberde Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in önceki gün RİK’e yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Gazeteye göre Letimbiotis Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın Kırgızistan’da gerçekleştirilen TDT toplantısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la katılması ve çekilen aile fotoğrafı konusunda Macaristan Dışişleri bakanı nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Letimbiotis AB’nin kısa süre önce hazırlanan Türkiye’yle ilgili ilerleme raporunda, KKTC’nin TDT'de ileriye götürülmesi çabalarını Türkiye’nin katılımı açısından olumsuz bir unsur olarak addettiği iddiasında da bulundu.