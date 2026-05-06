Güney Kıbrıs’ın Limasol kazasına bağlı, terk edilmiş konumdaki “Trozena” köyü İsrailliler tarafından satın alındı; bölgede ev ve kamp alanı yapımı başladı.

Fileleftheros gazetesi: “Trozena’ya İsraillilerden Devasa Yatırım – Bir Kıbrıs Köyü İsraillilerin Elinde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, uzun yıllar önce sakinleri tarafından terk edilen “Trozena” köyüne İsrailliler tarafından büyük bir yatırım başlatıldığını yazdı.

Gazete, sosyal medyada söz konusu iddialara dair araştırma gerçekleştirdiklerini ve “Limasol Yerel Yönetim Örgütü” Başkanı Yannis Çuluftas’tan söz konusu haberleri doğruladıklarını yazdı.

Habere göre Çuluftas gazeteye yaptığı açıklamada, “bir şirketin 60 ev, kamp alanı ve şarap evi inşası için başvuruda bulunduğunu” belirtti.

Söz konusu köyün merkezinin belirli inşaat faaliyetlerine açık olmasına karşın köyün bulunduğu bölgenin tamamının “Natura 2000” sit alanı içerisinde kaldığını belirten gazete, köye inşaat gerçekleştirilebilmesi için çevre dairesinin olumlu rapor vermesinin gerekeceğini aktardı.

Politis gazetesi ise: “Trozena’ya Giriş Yasağı Yok” başlığı altında verdiği haberinde, “Arsos, Yerovasa (Yerovası) ve Trozena” Muhtarı Yannakis Yannaki’nin dün konuya ilişkin açıklamasında, İsrail yatırımı sebebiyle “Trozena” köyüne girişlere izin verilmediği iddiasını reddettiğini yazdı.

Habere göre Yannaki, söz konusu köyün son sakinini 1980 yılında köyü terk ettiğini, İsrail vatandaşı bir iş adamının ise köyde bulunan binaların yaklaşık yüzde 70’ini ve hatırı sayılır miktarda araziyi mal sahiplerinden satın alarak köye yatırım başlattığını vurguladı.

Köydeki kilisenin yıkılacağı iddialarının gerçekleri yansıtmadığını, hatta kilisede, bölgeye yatırım yapan şirketin finansmanıyla bakım gerçekleştirildiğini belirten Yannaki, kilisenin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.

Yannaki ayrıca, köy içerisine girişlerde de bir yasak olmadığını belirtirken inşaat alanına giren ve kendi emniyetleri için bölgeden uzaklaşmaları istenen kişilerin bu iddiaları yaymış olabileceği görüşünü ortaya koydu.