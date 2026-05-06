Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ürdün arasındaki 5’inci zirve için bugün Amman’da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ülkelerinin, diyaloğun sağlamlaşması, gerilimlerin azaltılması, bölgesel barış çerçevesi inşa edilmesine bağlılık belirtti.

Philenews ve Cyprus Times’ın haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bu sabah gittiği Amman’da Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile görüştü. Güney Kıbrıs-Ürdün ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel eşgüdüm ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in de katılımıyla üçlü zirveye geçildi.

Hristodulidis zirve sonrasında yaptığı açıklamada zirvenin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmasının, bölgesel barış ve iş birliğini ileri götürme çabası açısından önemine işaret ederek katılımından dolayı Kral Abdullah’a teşekkür etti.

Ürdün’e, “kısa süre önce maruz kaldığı haksız saldırılar nedeniyle dayanışma” belirten Hristodulidis ekonomik iş birliği ve özellikle enerji dönüşümü açısından üçlü iş birliklerinin hem bölge için önemli hem de AB’ye önemli bir köprü teşkil ettiğini” öne sürdü.

Hristodulidis Ürdün-AB stratejik iş birliğini dönüm noktası olarak niteledi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Ürdün’ü istikrarla desteklediğini söyledi. Hristodulidis, bugün beşincisini gerçekleştirdikleri zirvenin, ortak meydan okumalara karşı ortak eylem üstlenme taahhütlerinin yenilenmesi olacağına” inanç belirtti.

Ürdün Kralı Abdullah ise Rum ve Yunan liderlerinin Amman’da olmasının “üç devlet arasındaki sürekli güçlü iş birliğini yansıttığını” söyledi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ikili ve üçlü düzeylerdeki sıkı iş birliği ve Ürdün’ün AB ile iş birliği çerçevesinin bu devletlerin bölgesel ve uluslararası istikrar ve refaha katkıda bulunma olanağını güçlendirdiği görüşünü belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise “üçlü zirvenin çok net ve can alıcı bir iş birliği, uluslararası hukuka bağlılık ve barış içerisinde bir arada olma mesajı verdiğini” söyledi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Ürdün, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve AB arasında doğal bir köprü olduğunu söyleyen Miçotakis, Güney Kıbrıs’ta gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısını başarıyla düzenlediği gerekçesiyle Hristodulidis’i kutladı.