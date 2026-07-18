Güney Kıbrıs’ta Haziran 2026’daki yıllık enflasyon oranının yüzde 4,1 olduğu haber verildi.

Politis haberi “Kıbrıs’ta Enflasyon Haziran Ayında Yüzde 4,1’e Uçtu… Enerji, Hizmetler ve Yeme-İçme Pahalılığı Gündeme Getiriyor” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımlanan verilerine dayanarak Haziran 2026’da, Uyumlu Tüketici Fiyatları Endeksinin (farklı ülkelerin enflasyon oranlarını uluslararası düzeyde doğru bir şekilde karşılaştırabilmek için ortak ve standartlaştırılmış yöntemlerle hesaplanan bir ekonomik gösterge) mayıs ayına göre yüzde 0,9 artış kaydedildiğini yazdı.

Habere göre ekonomi kategorileri arasında, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 13 ile en çok enerji kategorisinde artış kaydedildi. Onu yüzde 5,8 ile hizmet sektörü izledi. Aylık bazda en çok artış yüzde 1,8 ile hizmet sektöründe gerçekleşti.

Eğlence, Spor ve Kültür alanlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7, Restoran ve konaklama hizmetlerinde yüzde 8,9, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde yüzde 4,8 artış kaydedildi. Konut, su, elektrik enerjisi ve yakıt kategorisinde artış yüzde 4,6 kaydedildi. Buna karşılık konfeksiyonda yüzde 8, bilgi ve iletişim kategorisinde yüzde 2,9 düşüş yaşandı.