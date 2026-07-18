BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in göreve gelişinden bu yana 27-29 Temmuz’da Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret edecek olması Rum gazetelerinin dünkü sayılarında manşette yer buldu.

Güney’de yayımlanan Politis manşet haberine, “Antonio Guterres’ten Israr İşareti… Kıbrıs Sorununu Bırakmıyor, Çifte hedefle ve Beşli Konferans Planıyla Geliyor” başlığını attı.

Guterres’in eylül ayında gerçekleştirilecek “Kritik ve sonuç odaklı” gayriresmi genişletilmiş görüşmenin içeriğinin belirlenmesini hedeflediğini yazan gazeteye göre, diplomatik kaynaklar Guterres’in “Ziyaretin, son dönemde Türk tarafıyla yaptığı temaslarla bağlantılı olduğunu” değerlendiriyor.

Gazete, Guterres’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı ve ortak görüşmeler ile sivil toplumla yapacağı diğer görüşmeler aracılığıyla “Gerçek esneklik olanaklarını saptamaya çalışacağını” aktardı.

Habere göre Guterres, temaslarında Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görevi aracılığıyla barış sürecinin ileri götürülmesi çabaları ve Ada’daki istikrarı destekleme üzerine odaklanacak. Aynı dönemde Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de Ada’da olacak.

Gazeteye göre, Guterres 28 Temmuz’da, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı’nda, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile ise Rum Başkanlık Sarayı'nda görüşecek. Guterres, aynı gün iki tarafın müzakerecileriyle, iki toplumlu teknik komiteler ve sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunacak.

Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi’nin ara bölgedeki konutunda 29 Temmuz’da ise Guterres-Erhürman-Hristodulidis ortak görüşmesi gerçekleştirilecek. Görüşmenin ardından “Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli açıklamalar" yapılması beklenen ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Guterres’in ziyaretinin iki hedefi olduğunu belirten gazeteye göre, ilk hedef, “Eylül ayında Kıbrıs sorunuyla ilgili olası bir beşli konferansın (gayriresmi genişletilmiş görüşme) içeriğini belirlemek için Kıbrıs’taki liderlerle üst düzey temaslarda bulunmak.”

Gazeteye göre, Guterres, “Geçmişteki gibi verimsiz görüşmelerden kaçarak, beşli konferansın sonuç odaklı olacağını güvence altına almak istiyor.”

Guterres, iki liderle yapacağı üst düzey temaslarda, müzakereleri yeniden başlatma çabaları sonuç verirse, Kıbrıs sorununda izlenecek bütün sürecin takvimlerinin belirlenmesini isteyecek. Guterres’in Ada’da yapacağı temasların ikinci hedefi ise, iki taraftın sivil toplum örgütlerini, Kıbrıs sürecine aktif katılmaya teşvik etmek.

Gazete, diplomatik kaynakların Antonio Guterres’in Suriye, Ürdün ve Kıbrıs’a yapacağı ziyaret turunun Orta Doğu bölgesindeki güvenlik düzeyine bağlı olacağına işaret ettiğini yazdı.

Habere göre, İran cephesinde müdahil tarafların karşılıklı saldırıları ile ciddi bir tırmanma olması halinde Genel Sekreter, bölge turunu iptal edebilir.

Guterres’in, yaz bitmeden yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşme yapılması olanağı görülmeyen bir zamansal konjonktürde gerçekleştireceği bu ziyaretin ilgi çekici nitelik kazandığına işaret edilen habere göre, diplomatik kaynaklar, Ada’yı ziyarete karar vermesinin, Guterres’in son dönemlerde Türk tarafıyla, özellikle de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ve BM çevrelerinin “Çabayı terk etmeyi haklı göstermeyecek bazı işretler saptadığı” temaslarla bağlantılı görüyor.

Gazete, Guterres’in Ada’ya yapacağı ziyaretin bütün müdahil çevrelere, çabaya bağlı olduğu mesajı vereceği, özlü müzakere sürecinin yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartlar oluşana kadar hareketliliği korumayı tercih ettiği mesajını vereceğini yazdı.