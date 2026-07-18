Avrupa Komisyonu'nun, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi'ne katılımına yönelik teknik hazırlıkları olumlu değerlendirmesinin, üyelik yolunda önemli bir aşama olarak görüldüğü; ancak nihai kararın teknik değil, siyasi olacağı ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Avrupa Birliği Konseyi'nin gündemine eylül ayında gelmesi beklenen Komisyon raporunda, Güney Kıbrıs'ın Schengen üyeliği için gerekli teknik kriterleri ve tavsiyeleri büyük ölçüde yerine getirdiğini kaydederken, olumlu teknik değerlendirmenin, otomatik üyelik anlamına gelmediğini yazdı.

Gazete, nihai kararın Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin oy birliğiyle alınacağını ve üye ülkelerin yalnızca operasyonel hazırlığı değil, adada devam eden “Bölünmüşlüğü” ve Türk askerinin varlığından kaynaklanan siyasi koşulları da değerlendireceğini belirtti.

Gazete, Komisyonun olumlu teknik raporunu açıkladığı dönemde, Kıbrıs sorununa ilişkin diplomatik temasların da hız kazandığını ve AB’nin Kıbrıs soruna Raffaele Fitto'yu özel temsilci olarak ataması ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaretin, Schengen süreci ile Kıbrıs müzakerelerinin eş zamanlı ilerlediğine işaret ettiğini yazdı.

Bu gelişmelerin, "Topraklarının önemli bir bölümü fiilen hükümetin kontrolü dışında bulunan bir AB üyesi, Schengen müktesebatını tam olarak nasıl uygulanacak?" sorusunu gündeme taşıdığını belirten gazete, Yeşil Hat'ın AB'nin dış sınırı sayılmamasının da süreci siyasi açıdan daha karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Gazete devamla, eski DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu’nın konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Neofitu, 10 Temmuz 2025'te Rum Meclisi'nde dile getirdiği uyarılarını hatırlatarak, Güney Kıbrıs'ın 2026 yılı başında Schengen Bölgesi'ne katılmasının önünde, teknik meselelerin ötesinde ciddi siyasi engeller bulunduğunu belirtti.

Neofitu, bu engellerin temelinde adanın “Bölünmüşlüğünün” ve adada Türk askerinin bulunmasının yarattığı durumun bulunduğunu savundu.

Schengen’e girişin sadece teknik bir mesele değil, siyasi bir konu olduğuna işaret eden Neofitu, Schengen tartışmalarının Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını kaydetti.